FIFA 22: Carriera e Pro Club più profonde e con nuove personalizzazioni, per un leak

C'è ancora molto da scoprire in merito a FIFA 22, nuova iterazione annuale della serie calcistica più famosa della storia videoludica. In attesa dello show EA Play Live 2021 di giovedì prossimo, che lo vedrà tra i protagonisti, sembra che qualche dettaglio sia già trapelato in rete.

DonkTrading, una fonte reputata affidabile, ha parlato di importanti novità per le modalità Carriera e Pro Club, che sarebbero destinate a ricevere nuove opzioni di personalizzazione e altro ancora. Per la prima, si parla della possibilità di disegnare la divisa dei propri calciatori, il badge della squadra e lo stadio, oltre ad un nuovo sistema per i trasferimenti di mercato e un nuovo sistema per lo sviluppo dei giovani. Per quanto riguarda Pro Club, DonkTrading ha anticipato ulteriori opzioni per la personalizzazione dello stadio e del campo di gioco, la possibilità di scegliere tra maschio e femmina, un nuovo sistema di crescita per controllare lo sviluppo del proprio calciatore pro e un Social Play revisionato per consentire una ricerca dei match più rapida.

Si tratta di novità potenzialmente in grado di fare la felicità di molti giocatori, ma in attesa di una conferma vi consigliamo di tenere a freno gli entusiasmi. L'annuncio potrebbe arrivare tra pochissimi giorni, ossia nel corso dell'EA Play Live di giovedì 22 luglio, il cui inizio è fissato alle ore 19:00. Domani 20 luglio allo stesso orario si svolgerà invece una nuova puntata di EA Play Spotlight che si concentrerà sulla nuova Hypermotion Technology di FIFA 22, tecnologia indirizzata alle edizioni next-gen del gioco per PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia.