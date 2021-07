FIFA 22: chi è l'atleta di copertina del nuovo gioco di calcio EA?

FIFA 22 è stato confermato ufficialmente da Electronic Arts, con uscita fissata per venerdì 1 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia, oltre alla versione Legacy pensata per Nintendo Switch.

In occasione dell'annuncio ufficiale è stato anche confermato chi sarà l'atleta a comparire sulle copertine di ogni versione del nuovo gioco di calcio EA: si tratta di Kylian Mbappé, giocatore di punta del Paris Saint-Germain (PSG) e della nazionale francese. Classe 1998, Mbappé ha già ottenuto grandissimi successi in carriera: ha vinto tre campionati Ligue 1 e tre Coupe de France con il PSG, venendo eletto per due volte giocatore dell'anno della Ligue 1. Ha debuttato in nazionale nel 2017, a 18 anni: nel corso dei Mondiali 2018 in Russia è divenuto il più giovane giocatore francese a segnare un gol in una partita della Coppa del Mondo, e il secondo teenager della storia, dopo Pelé, a segnare una rete durante una Finale dei Mondiali. Con un curriculum simile, Mbappé è quindi il calciatore ideale per dare lustro alla cover di FIFA 22. E del resto non è neanche la prima volta, dato che Mbappé era anche sulla cover di FIFA 21.

Oltre al grande talento francese, il trailer di FIFA 22 ha mostrato l'Hypermotion Technology, che sarà utilizzata solo su PS5, Xbox Series X/S e Stadia. Avete letto che la modalità Carriera di FIFA 22 permette di creare anche uno stadio?