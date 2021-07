FIFA 22 con Chiellini in copertina per l'Italia campione d'Europa: parte la petizione!

Lo storico trionfo della Nazionale Italiana agli Europei sta spingendo diverse migliaia di appassionati a partecipare a una petizione su Change.org per chiedere ad Electronic Arts di inserire Giorgio Chiellini nella copertina di FIFA 22.

Nel momento in cui scriviamo, alla petizione lanciata da chi esorta EA a inserire Chiellini nella cover di FIFA 22 hanno aderito più di 15.000 utenti, nonostante sia trascorso solo poco più di un giorno dalla sua apertura sul portale di Change.org.

I fautori di questa iniziativa chiedono a gran voce la sostituzione della cover ufficiale di FIFA 22 con Kylian Mbappé, spiegando in maniera scherzosa che "per onorare il nostro Capitano, Giorgio Chiellini, richiediamo che il suo leggendariamente pronunciato nasone venga posto nella copertina di FIFA 22".

A prescindere dal numero di firme raccolte dalla petizione, è davvero difficile immaginare che l'iniziativa dei tifosi della Nazionale appena laureatasi Campione d'Europa possa indurre EA a compiere un così netto cambio di strategia e di marketing, specie in funzione della macchina promozionale già avviata per il lancio del prossimo simulatore calcistico che, lo ricordiamo, è previsto per l'1 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5, Xbox Series X/S e presumibilmente anche su Switch con la Legacy Edition di FIFA 22.