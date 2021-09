FIFA 22: come accedere alla Web App per FUT Ultimate Team

Come ogni anno, l’uscita sul mercato del nuovo capitolo della serie calcistica FIFA verrà accompagnata alcuni giorni prima dalla pubblicazione della Web App del gioco su PC e, successivamente, dalla Companion App che uscirà su dispositivi mobili con sistema operativo Android e iOS.

A differenza della Companion, la Web App di FIFA 22 verrà messa a disposizione il prossimo mercoledì 22 settembre: il sito ufficiale attualmente contiene solo alcune informazioni riguardo la data di pubblicazione dell'applicazione, le procedure per effettuare il preordine del gioco e la lista con le valutazioni ufficiali dei migliori giocatori.

Una volta arrivati sulla homepage del sito, per accedere alla Web App ed iniziare ad utilizzarne le varie funzioni collegate principalmente alla modalità FIFA Ultimate Team, non dovrete fare altro che collegarci il vostro account di Electronic Arts che utilizzerete per attivare la vostra copia di FIFA 22 una volta acquistata. In questo potrete cominciare a guadagnare crediti utilizzando l'app del gioco ancor prima della sua uscita, sfruttando le attività di compravendita e le poche modalità disponibili come le Sfide Creazione Rosa. Potrete infine continuare ad utilizzare l'applicazione anche dopo l’uscita di FIFA 22 in modo da monitorare le vostre attività su FUT anche via browser, senza essere costretti ad avviare il gioco ogni volta.



Ricordiamo che FIFA 22 esce il primo ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e Stadia. Nel frattempo è stata svelata la top 100 ufficiale dei calciatori più forti in FIFA 22. Eccovi inoltre la nostra anteprima della modalità VOLTA di FIFA 22.