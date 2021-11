FIFA 22: come cambiare la lingua della telecronaca

Se siete sempre stati abituati a giocare FIFA 22 (ecco la recensione di FIFA 22) con il commento in italiano, talvolta potreste aver avuto la curiosità di cambiare la lingua delle telecronaca per scoprire le differenze in termini di toni e narrazione della partita. In questa guida vediamo come fare.

Per cambiare il parlato della telecronaca dovrete recarvi nelle impostazioni e proseguire nella sezione 'impostazioni di gioco'. A questo punto con R2 (RT su Xbox) vi sposterete a destra nella scheda dedicata all'audio, per poi ripetere l'azione con R1 (RB su Xbox) in modo da arrivare ad 'audio 11v11'. La prima opzione che appare è proprio il cambio della lingua dei telecronisti. Ecco tutti i commentatori presenti nel titolo Electronic Arts:

Italiano - Lele Adani, Pierluigi Pardo

Inglese - Alan Smith, Derek Rae, Lee Dixon. Alex Scott, Stewart Robinson, Alan McInally (aggiornamento sui goal in tempo reale).

Spagnolo - Nira Nuanra

Tedesco - Frank Buschman, Wolff-Christoph Fuss, Esther Sedlaczek.

Sono inoltre presenti ulteriori team di commento in differenti lingue come contenuto scaricabile. Sperimentarli tutti potrebbe rivelarsi interessante per notare le differenze e il metodo di lavoro di ogni professionista. Se invece siete interessati a dei consigli generali sul calcistico di EA, ecco i tiri migliori per superare il portiere avversario in FIFA 22.