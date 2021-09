FIFA 22, come se la cava? Calcio d'inizio anche su PS5 e XSX, ecco la video recensione!

La serie calcistica di casa Electronic Arts è infine tornata in azione anche quest'anno, con il debutto di FIFA 22 atteso sul mercato videoludico per il prossimo 1 ottobre 2021.

Da diversi giorni, tuttavia, gli appassionati hanno già potuto testare la produzione, grazie al ricco programma di Early Access del gioco pianificato da EA. In aggiunta, anche la stampa specializzata ha ovviamente potuto varcare gli spogliatoi per entrare sui campi da gioco di FIFA 22. È dunque ormai tempo di recensioni per il simulatore calcistico, il cui debutto coinvolge ormai a pieno titolo anche le console di nuova generazione.

Per raccontarvi ogni dettaglio sul gioco, il nostro Gabriele Laurino ha indossato i tacchetti di ordinanza, per poi cimentarsi in tutte le modalità proposte dal nuovo FIFA 22. Tra le novità introdotte dall'Hypermotion Technology, il supporto di FIFA 22 al DualSense di PS5 e l'immancabile ritorno di FUT, è tempo di una ricca video recensione per la produzione Electronic Arts. Prima dell'avvio della stagione calcistica videoludica, sulle nostre pagine e sul Canale YouTube di Everyeye trovate dunque il nostro parere definitivo relativo a FIFA 22: non ci resta che augurarvi una buona visione!



In vista del lancio ufficiale del gioco, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete inoltre trovare una ricca guida ai match di FIFA 22.