FIFA 22: come funzionano gli OTW di FUT Ultimate Team?

FIFA 22 è ormai disponibile in tutti i negozi e i giocatori stanno muovendo i loro primi passi nella modalità Ultimate Team. Se avete iniziato a giocare da poco e vistate chiedendo cosa siano le carte OTW, allora siete nel posto giusto.

Cosa sono gli OTW di FIFA 22?

Già proposte nei vecchi capitoli del calcistico EA Sports, le OTW non sono altro che carte speciali. Nella versione italiana di FIFA 22, queste carte vengono chiamate "Carte da tenere d'occhio" (OTW sta per Ones To Watch) e sono oggetti speciali dinamici che il team di sviluppo crea per celebrare i colpi di mercato più eclatanti.

Come funzionano gli OTW in FIFA 22?

Una volta che un giocatore cambia club, è probabile che diventi una delle nuove carte OTW di FIFA 22 Ultimate Team. In tal caso, la carta viene pubblicata con dei valori non particolarmente elevati, dal momento che questi andranno modificandosi per tutto l'arco della stagione 2021/22. L'andamento dei parametri di queste carte è strettamente collegato alle prestazioni di quello specifico calciatore settimana dopo settimana in maniera automatica tramite un oggetto in forma valido come Squadra della settimana e Uomo partita. Esiste anche un altro modo attraverso il quale la carta può ricevere un +1 in forma, ovvero quando la squadra d'appartenenza vince cinque delle dieci partite disputate dopo il 1 ottobre 2021 (non è necessario che il giocatore della carta OTW scenda in campo).

Sul sito ufficiale di FIFA 22 è possibile consultare l'elenco completo dei giocatori da tenere d'occhio, così da valutarne l'andamento e decidere se procedere o meno con il loro acquisto. Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine potete trovare anche un elenco con le migliori carte dei giocatori OTW in FIFA FUT 22, così da tenere d'occhio quelli più interessanti.