FIFA 22: come guadagnare soldi e crediti per FUT Ultimate Team

FIFA Ultimate Team è da tempo diventata la modalità di maggior successo all'interno di FIFA, capace di attirare ogni anno milioni di giocatori verso il titolo calcistico di Electronic Arts grazie alla prospettiva di potersi costruire la squadra dei propri sogni e affrontare altri giocatori online.

Per creare un team sempre più forte e tentare la scalata all'interno delle diverse competizioni online fino alla Prima Divisione, dovrete accumulare una quantità sempre più ampia di crediti da usare per acquistare i vostri atleti tramite aste in tempo reale oppure l'acquisto dei diversi pacchetti disponibili nel negozio interno del gioco. Possono essere ottenuti in molti modi differenti, attraverso diverse procedure gratuite oppure ricorrendo alla spesa di soldi reali, da convertire in FIFA Points per poi utilizzarli al posto dei crediti per acquistare gli ambiti pacchetti (ma attenzione, non per partecipare alle aste).

Nel caso in cui vogliate evitare di spendere denaro reale all'interno della modalità FUT, tuttavia, sappiate che esistono moltissimi metodi alternativi per ottenere valuta virtuale: tutto quello che vi serve è una buona dose di dedizione e giocare con grande costanza. I metodi migliori per arricchirsi consistono infatti nel completare ogni settimana tutte le partite a vostra disposizione sia per quanto riguarda i match delle Divisioni, sia durante la Weekend League, una serie di 30 partite che si tiene durante il fine settimana e che ricompensa gli utenti con ottime quantità di crediti e pacchetti in base ai risultati ottenuti. In aggiunta, non dimenticate di completare anche tutte le Squad Battles, partite in cui dovrete affrontare squadre comandate dall'intelligenza artificiale e che a seconda della difficoltà selezionata vi daranno ricompense più o meno corpose.

In alternativa il metodo in assoluto più remunerativo, ma anche più dispendioso in termini di tempo, prevede di effettuare numerose compravendite tramite le aste del mercato interno del gioco: con un po' di astuzia e molta pazienza riuscirete infatti ad accumulare enormi quantità di crediti anche partendo da una base iniziale di poche migliaia, ma sarete spesso costretti a trascorrere diverse ore alla ricerca dei prezzi migliori a cui acquistare le carte da rivendere in un momento successivo, sfruttando le numerose oscillazioni del mercato di FUT.



Per quanto riguarda il prossimo episodio della serie, in FIFA 22 si potrà vedere il contenuto dei Pacchetti FUT prima dell'acquisto, ottimo modo per capire in anticipo cosa si riceverà e come muoversi di conseguenza. Su Everyeye.it trovate anche la guida per costruire la miglior squadra FUT con le carte disponibili nelle fasi iniziali.