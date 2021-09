FIFA 22, come inizia? Tra cutscene, gameplay, David Beckham e Lisa Zimouche

Con l'avvio dell'Early Access di FIFA 22 tramite EA Play, il titolo calcistico di casa Electronic Arts ha ufficialmente raggiunto le case dei videogiocatori.

La community dell'Accesso Anticipato non ha ovviamente esitato nel condividere in rete le prime ore di gioco in compagnia del titolo, che sono dunque ora a disposizione del grande pubblico. Direttamente in apertura a questa news, ad esempio, potete trovare l'intera sequenza introduttiva di FIFA 22. Quest'ultima, dalla durata piuttosto ampia, alterna cutscene a sessioni di gameplay, che conducono i giocatori tra le vie di Parigi.

Già in questa fase, sono molteplici i grandi nomi che fanno la propria comparsa nei primi minuti del titolo sportivo. Tra questi ultimi troviamo ad esempio il più che celebre David Beckham, ma anche la campionessa francese di freestyle Lisa Zimouche. Non mancano poi all'appello nemmeno il pugile Anthony Joshua e il calciatore Kylian Mbappè, volto di copertina dell'edizione retail di FIFA 22.



Tra una sessione di allenamento e veri e propri match, i giocatori attivi nell'Early Access saranno raggiunti dal resto della community al Day One di FIFA 22, fissato per il prossimo 1 ottobre su PC, console (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch) e Google Stadia.