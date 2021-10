FIFA 22: come riscattare il pacchetto Twitch Prime gratis

Electronic Arts ha pubblicato il primo pacchetto Twitch Prime gratis per FIFA 22, un bonus gratuito che include diversi oggetti da utilizzare in-game e scaricabile a costo zero da tutti gli abbonati al servizio di Amazon. Ma come come riscattare il pacchetto Twitch Prime gratis di FIFA 22 in modo semplice e rapido? Ecco i passi da seguire.

Tutto quello che dovrete è collegare l'account EA con l'account Twitch cliccando qui, accedere poi a Twitch e richiedere il pacchetto gratis di FIFA 22, a questo punto effettuando il login su FIFA Ultimate Team troverete il pacchetto Twitch Prime da riscattare. Attenzione perchè possono servire fino a 24 ore per poter vedere il pacchetto, dunque portate pazienza.

Su Everyeye.it trovate anche la guida per collegare Amazon Prime a Twitch, solo così potrete sfruttare i vantaggi dell'abbonamento Prime anche sulla piattaforma viola e ricevere ogni mese contenuti bonus e giochi gratis, oltre ad una sottoscrizione mensile a scelta ad una canale.

Ma cosa contiene il pacchetto Twitch Prime FIFA 22? Sono previsti in totale dodici pacchetti bonus Prime Gaming (uno al mese per dodici mesi) il primo include 7 giocatori rari Oro, 2 scelta giocatore, 12 consumabili rari e 1 oggetto in prestito Oro raro per 5 partite.