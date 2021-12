FIFA 22: come risolvere l'errore impossibile caricare impostazioni pers.1

Se siete tra i giocatori a cui piace intraprendere la carriera d'allenatore in FIFA 22, potreste esservi imbattuti in un particolare errore che recentemente sembra affliggere molti salvataggi degli utenti. Si tratta del codice 'impossibile caricare impostazioni pers.1', che impedisce di salvare correttamente la partita: ecco come risolverlo.

Questo problema può capitare non di rado, ad esempio in occasione di una perdita di corrente, dello spegnimento del controller o di fragilità dei server Electronic Arts. Risolverlo, comunque, non dovrebbe essere troppo difficile. La cosa più importante da fare è creare immediatamente un secondo salvataggio nel momento in cui appare l'errore, in modo da salvaguardare i vostri progressi, da usare parallelamente allo slot dell'autosalvataggio. Per farlo basta premere Quadrato (X su Xbox) per aprire i file di salvataggio selezionando 'crea nuova carriera'.

A parte questa rapida soluzione, controllate frequentemente il livello di carica del controller, così come il corretto collegamento alla rete e assicuratevi sempre di tenere un salvataggio 'extra', in modo da usarlo come backup nel caso in cui l'errore capitasse di nuovo. Ma a proposito del calcistico, ecco come scaricare gratis il pacchetto Twitch Prime con Lionel Messi per FIFA 22. Non dimenticate, inoltre, di dare un'occhiata questa guida alle ricompense di Division Rival in FIFA 22.