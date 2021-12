FIFA 22: come scaricare il pacchetto Twitch Prime gratis con Lionel Messi

E' ora disponibile un nuovo pacchetto ricompensa di FIFA 22 per gli abbonati ad Amazon Prime e Prime Gaming, questo nuovo bonus include tra le altre cose anche Lionel Messi in prestito per dodici partite, davvero un bel regalo per tutti i giocatori di FIFA 22 Ultimate Team.

Il pacchetto gratis FIFA 22 Pacchetto Prime Gaming #3 include sette giocatori rari oro, due scelta giocatore OVR 82, 12 consumabili rari e un prestito giocatore Lionel Messi per 12 partite. EA ricorda che "gli oggetti giocatore Winter Wildcards sono disponibili in FUT 22 per un periodo limitato."

Potete scaricare gratis il pacchetto gratis Twitch Prime di FIFA 22 assicurandovi prima di aver collegato il vostro account Electronic Arts a Twitch, fatto questo questo vi basterà effettuare il login sulla piattaforma di Amazon e riscattare il Pacchetto Prime Gaming #3, entro 24 ore il bonus verrà accreditato in FIFA 22, dunque armatevi di pazienza e non allarmatevi se non vedete subito i contenuti extra promessi.

Se avete qualche dubbio ricordatevi che su Everyeye.it trovate la guida per collegare Amazon Prime a Twitch, così da sfruttare i vantaggi della sottoscrizione Prime per la piattaforma di streaming e ottenere bonus gratis. Nel caso di FIFA 22 sono previsti tanti altri contenuti aggiuntivi tra cui un pacchetto Twitch Prime ogni mese fino a settembre 2022.