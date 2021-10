FIFA 22: come vedere gli overall e i punteggi dei giocatori

Come da tradizione dei calcistici di Electronic Arts, anche in FIFA 22 la qualità di ogni giocatore è identificata da una serie di statistiche numeriche, le quali sono a loro volta riassunte con un unico valore complessivo, chiamato overall del giocatore.

Giocatori con overall più alti saranno quindi generalmente più forti, almeno sulla carta, di giocatori con overall più bassi - anche se quest'ultimi potrebbero comunque avere alcune statistiche singole migliori rispetto ai primi. Sulla base di queste doverose premesse diventa quindi importante capire come e quando è possibile visualizzare l'overall dei giocatori all'interno di FIFA 22, in modo tale da poterne valutare a primo impatto le capacità sul campo da gioco. Distinguiamo dunque due procedimenti diversi, attuabili rispettivamente in modalità giocatore singolo o in modalità Ultimate Team.

Overall dei singoli giocatori

In modalità offline esistono due situazioni principali in cui vi troverete a che fare con l'overall di uno o più giocatori: la modalità carriera allenatore e la modalità partita. Nel primo caso per visualizzare l'overall di un giocatore vi basterà entrare nell'hub rosa oppure cercare un determinato giocatore sul mercato. Nel secondo caso invece vi basterà accedere al menu di gestione della formazione per visualizzare gli overall e le statistiche di tutti i giocatori della rosa.

Come vedere l'overall in FIFA Ultimate Team

Nel caso di FUT avrete sempre sott'occhio gli overall dei giocatori presenti nella vostra squadra nel menù di gestione della rosa, mentre per vedere quello degli altri giocatori vi basterà cercarli sul mercato trasferimenti. Nel caso in cui vogliate invece conoscere la lista dei giocatori con i più alti overall di FIFA 22 vi consigliamo di dirigervi sul sito ufficiale del gioco, sul quale troverete anche altre classifiche dello stesso tipo. Per conoscere invece quali sono le migliori squadre del gioco vi rimandiamo alla nostra guida alle dieci migliori squadre di club di FIFA 22.