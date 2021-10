FIFA 22 quanto costa? Le migliori offerte per comprarlo a prezzo scontato

FIFA 22 è uscito il primo ottobre, in questi primi giorni di disponibilità sul mercato il gioco di calcio Electronic Arts è protagonista di una serie di sconti da parte delle principali catene, che offrono FIFA 22 in offerta a prezzo speciale solamente per un periodo limitato.

Da citare ad esempio Unieuro che permette di acquistare la versione PC a 59.99 euro, le versioni PS4 e Xbox One a 69.99 euro e le edizioni next-gen per PS5 e Xbox Series X a 79,99 euro l'una. FIFA 22 per Nintendo Switch costa invece 39,99 euro da Unieuro, passando ad Euronics invece segnaliamo la promo Xbox Series S + FIFA 22 Digital Edition a 299.99 euro, valida anche da GameStop e Gamelife. Sempre restando da Euronics, la catena offre una ricarica PlayStation Store da 10 euro in regalo acquistando FIFA 22 per PlayStation 5.

FIFA 22 migliori offerte

Altra offerta certamente interessante è quella di Esselunga (valida fino al 20 ottobre), la celebre catene di supermercati propone FIFA 22 in sconto a 49.99 euro, prezzo valido per la sola versione PlayStation 4. Da GameStop potete risparmiare portando indietro i vostri giochi usati e ottenendo una supervalutazione di 25 euro per ogni gioco valido riportato in negozio.