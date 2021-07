FIFA 22 Demo: la versione di prova uscirà oppure no?

FIFA 22 uscirà il primo ottobre su tutte le piattaforme (PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch e Google Stadia) ma cosa sappiamo sulla demo di FIFA 22? Non molto in verità, proviamo a capire qualcosa di più a riguardo.

Al momento purtroppo EA Sports non ha confermato l'esistenza di una demo di FIFA 22 e ricordiamo che lo scorso anno il publisher non ha pubblicato la demo di FIFA 21, sono in molti a pensare che la nuova edizione del gioco calcistico possa seguire in realtà la stessa strada del suo predecessore.

Lo sviluppo di una versione demo richiede molto tempo e non è escluso che EA abbia preferito impiegare questo tempo per migliorare il gioco, anziché concentrarsi sulla versione di prova. C'è chi parla di una demo in arrivo a metà settembre ma come detto non ci sono conferme e si tratta più di una speranza, almeno allo stato attuale.

Gli abbonati EA Play e Xbox Game Pass Ultimate potranno sicuramente avere accesso alla classica prova di 10 ore in anteprima ma a parte questo non ci sono certezze riguardo una demo di FIFA 22 per tutti. Nel corso dell'estate Electronic Arts svelerà altri dettagli sul gioco di calcio, speriamo di avere maggiori dettagli sulla possibile esistenza della demo nelle prossime settimane.