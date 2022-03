FIFA 22: disponibile anche la seconda ondata di Icon Moments con Maradona 98

Ad una settimana esatta dalla prima ondata di Icon Moments, EA Sports ha riservato il trattamento "Momenti" anche alle rimanente 52 rimanenti icone di FIFA 22 Ultimate Team.

Nella serata di ieri è arrivato nei pacchetti anche il secondo gruppo delle Icone Prime Moments, carte pensate per celebrare un momento specifico della carriera in cui un giocatore ha espresso il massimo del suo potenziale. Per questo motivo i campioni selezionati possono vantare statistiche incredibilmente elevate: a guidare il gruppetto ci pensa Maradona con un OVR pari a 98 (un punto sotto al Pelé della scorsa settimana), ma non sono da sottovalutare neppure Ronaldinho 95, Cruyff 95, i nostri Maldini e Baresi con 95 e 94, Gullit 94 ed Henry 94.

Potete consultare la lista completa delle 52 nuove Icon Moments nell'immagine allegata in calce a questa notizia. Prima però vi ricordiamo che è ancora in corso la campagna FUT Birthday, che pochi giorni fa ha accolto il Team 2 con Dybala e Neuer. Prosegue anche la raccolta dei Gettoni in-game: ce ne sono in palio 24 (uno in regalo e gli altri ottenibili con Sfide Creazione Rosa e Obiettivi) e possono essere scambiati con pacchetti giocatori e altri premi.

Segnaliamo inoltre che FIFA 22 è stato incoronato gioco più venduto in UK nel 2021 e che EA Sports non dovrà più pagare la multa di 10 milioni di euro per le loot-box.