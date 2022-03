FIFA 22, prima ondata di Icon Moments disponibile: Pelé 99 guida il meglio del meglio

Dopo aver dato il via ai festeggiamenti per il FUT Birthday, EA Sports ha ulteriormente ravvivato il fine settimana mettendo a disposizione in FIFA 22 Ultimate Team la prima tornata delle Icon Moments.

Le Icone Prime Moments sono pensate per celebrare un momento specifico della carriera in cui un giocatore ha espresso il massimo del suo potenziale. Per questo motivo le carte presenti nella collezione posseggono valori e statistiche elevatissime. In questa prima tornata spicca, ad esempio, uno straordinario Pelé con un overall pari a 99, ma non scherzano neppure Zidane 97, Ronaldo (Luís Nazário de Lima) 97, Garrincha 95, Puskás 95, Eusébio 94 e il nostro Roberto Baggio con 94.

La prima tornata comprende le versioni Moments di ben 53 delle 105 Icone presenti in FIFA 22. Le rimanenti 52 riceveranno il medesimo trattamento nelle prossime settimane. Potete scoprire la lista completa delle carte già disponibili consultando l'immagine allegata in questa notizia, ma prima vi ricordiamo che nei pacchetti ci sono anche le carte del Team 1 di FUT Birthday, tra le quali spiccano Cristiano Ronaldo 94 e Luis Suárez 93: i giocatori scelti per far parte della squadra presentano oggetti speciali con miglioramenti a cinque stelle al Piede Debole oppure alle Mosse Abilità.

Segnaliamo anche che EA Sports ha rimosso la Russia e tutti i club russi da FIFA 22 per supportare la popolazione ucraina e mostrare il suo dissenso nei confronti dell'operato della Russia.