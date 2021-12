FIFA 22 domina ancora la classifica UK, Halo Infinite in quarta posizione

Nella settimana che va dal 4 all'11 dicembre 2021, le classifiche di vendita del Regno Unito vedono ancora una volta FIFA 22 come assoluto mattatore, saldo in prima posizione. Il titolo calcistico di Electronic Arts è ormai da tempo in cima alle preferenze dei giocatori inglesi, continuando a registrare buoni risultati anche in formato fisico.

A completare il podio stilato da GFK ci pensano Call of Duty Vanguard in seconda posizione e il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe, che agguanta invece il terzo posto. Halo Infinite, il titolo di punta di dicembre 2021, si ferma invece alla quarta posizione. Dei primi risultati commerciali del titolo 343 Industries si è già parlato, con Halo Infinite terzo nella classifica UK tenendo conto però sia delle vendite fisiche che digitali (laddove GFK calcola unicamente i risultati del retail). Di seguito invece, ecco la Top 10 della settimana precedente in UK:

FIFA 22 Call of Duty Vanguard Mario Kart 8 Deluxe Halo Infinite Just Dance 2022 Pokémon Diamante Lucente Animal Crossing New Horizons Minecraft Marvel's Spider-Man Miles Morales Pokémon Perla Splendente

Molti titoli di punta Nintendo restando saldi nelle prime dieci posizioni, con l'ultimo Animal Crossing ormai una certezza esattamente come Mario Kart 8 Deluxe. Riprende quota anche Marvel's Spider-Man Miles Morales, rientrando nella Top 10 dopo essersi piazzato quattordicesimo la settimana precedente. Tornando invece al primo classificato, ricordiamo che FIFA 22 per PS4 è il gioco più venduto del 2021 su Amazon Italia, confermandosi una certezza anche nel nostro Paese.