FIFA 22 domina in Inghilterra, Far Cry 6 e Metroid Dread sul podio

La scorsa settimana ha visto il debutto di molti nuovi giochi, una settimana interessante per il mercato, ma come si sono piazzate le nuove uscite nella classifica britannica? Scopriamolo insieme.

FIFA 22 si conferma saldamente al primo posto per la seconda settimana consecutiva seppur con un calo delle vendite retail pari al 58%. Far Cry 6 debutta al secondo posto con vendite più basse del 70% rispetto a quelle di Far Cry 5, la maggior parte delle copie sono state vendute su PS5, a seguire PS4 e Xbox. Terzo posto per Metroid Dread, ad oggi il miglior lancio di sempre per la serie in Gran Bretagna.

Classifica UK 11 ottobre: FIFA 22 domina

FIFA 22 Far Cry 6 Metroid Dread Mario Kart 8 Deluxe Alan Wake Remastered Minecraft Nintendo Switch Edition Animal Crossing New Horizons Super Monkey Ball Banana Mania Super Mario 3D World + Bowser's Fury Grand Theft Auto 5

Quinto posto per Alan Wake Remastered che registra il 63% delle vendite totali su PS5 e il 21% su PS4, solo il 17% sulle console Xbox. Super Monkey Ball Banana Mania debutta al numero otto con vendite raddoppiate rispetto a quelle di Super Monkey Ball Banana Blitz HD. Una settimana quindi molto intesa che si conclude con la vittoria di FIFA ma che vede molti attori in gioco dopo un periodo di relativa calma per quanto riguarda le nuove uscite retail.