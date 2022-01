FIFA 22 domina l'inizio del 2022: Italia a tutto calcio nelle classifiche di vendita

Mentre gli appassionati della serie Electronic Arts hanno di recente potuto scoprire i calciatori parte del Team of the Year di FIFA 22, il simulatore sportivo non vede rallentare la propria performance commerciale in Italia.

Stando ai dati pubblicati da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), i campi da calcio di FIFA 22 hanno infatti dominato il mercato videoludico nostrano con l'avvio del 2022. La prima settimana del nuovo anno vede in effetti il titolo EA occupare sia prima sia terza posizione nella classifica relativa ai giochi più venduti tra 3 e 9 gennaio 2022.



Unendo i dati relativi al mercato retail e digitale per PC e console, questo è il podio che emerge in Italia all'alba del 2022:

FIFA 22 (PlayStation 4) - EA; Grand Theft Auto V (PlayStation 4) - Rockstar Games; FIFA 22: Legacy Edition (Nintendo Switch) - EA;

Come di consueto, IIDEA offre poi una panoramica mirata del solo mercato console, che non propone però alcuna variazione sul tema:

Differente invece gli esiti relativi alle vendite totalizzate sul mercato PC:

F1 2021 - EA; Tom Clancy's Rainbow Six: Siege - Ubisoft; Grand Theft Auto V - Rockstar Games;

E mentre FIFA 22 continua a dominare il mercato italiano, non mancano rumor sul possibile cambio di titolo per FIFA 23