FIFA 22, DualSense e funzionalità avanzate su PS5: nuovi dettagli da EA

Dopo aver confermato l'accordo di partnership esclusiva della Serie A con FIFA 22, i rappresentanti di Electronic Arts si affacciano sul PS Blog per descrivere le funzionalità più evolute accessibili su PlayStation 5 grazie al controller DualSense.

Gli sviluppatori interni a EA Sports partono ricordando come il supporto al DualSense fosse già presente in FIFA 21, salvo poi rimarcare il proprio impegno nel rendere ancora più profonda l'integrazione del controller di PS5 alle meccaniche di gameplay da sperimentare su PS5 con la nuova iterazione del simulatore calcistico.

In FIFA 22 assisteremo quindi all'aggiunta di un feedback tattile che, a detta di EA, sarà in grado di "replicare la sensazione della palla che colpisce la rete, imitando così la potenza del tiro e la sensazione della tensione delle maglie della rete della porta per restituire al giocatore delle emozioni sempre diverse in base al tipo di gol appena segnato". A questo si aggiungeranno tutti gli effetti di feedback tattile per contrasti, spinte, parate, tiri e passaggi che sono già stati introdotti in FIFA 21, ma con l'aggiunta di vibrazioni uniche per le scivolate e i cross.

I trigger adattivi del DualSense, invece, restituiranno l'effetto della Stamine degli atleti attraverso dei cambiamenti che avverranno in tempo reale nella resistenza esercitata dai grilletti, emulando così la fatica accumulata dai propri calciatori.

Sia il feedback aptico che i trigger adattivi del DualSense lavoreranno all'unisono con l'Audio 3D di PS5 per immergere ulteriormente i giocatori nell'esperienza di FIFA 22: grazie all'audio 3D, gli sviluppatori promettono di farci sentire in maniera distinta "le grida dei compagni di squadra, i sottili cambi di frequenza che avvengono al passaggio da un'inquadratura all'altra e, in alcuni campionati, persino gli iconici tamburi che rimbombano, i clacson assordanti e fischi dagli spalti".

Il lancio di FIFA 22 è previsto per l'1 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e in Legacy Edition su Nintendo Switch.