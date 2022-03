FIFA 22, EA mette al bando la Russia: nazionale e club rimossi dal gioco

Con il precipitare degli eventi e l'escalation militare della crisi tra Ucraina e Russia, le alte sfere di Electronic Arts decidono di rimuovere la nazionale e tutti i club russi dal roster di quadre rappresentate in FIFA 22.

Preannunciata dalla mail leak di Henderson sul ban alla Russia in FIFA 22, l'iniziativa assunta da Electronic Arts e i responsabili della divisione EA Sports coinvolge sia FIFA 22 che FIFA Mobile e FIFA Online.

Nel darne comunicazione sui social, EA spiega che questa decisione è stata presa "in solidarietà con il popolo ucraino. Come gli appelli alla pace lanciati da tantissimi altri rappresentanti dello sport, ci uniamo alla richiesta di porre immediatamente fine all'invasione dell'Ucraina".

Il messaggio di Electronic Arts prosegue sottolineando come "stiamo valutando attivamente tutte le ulteriori modifiche che potremmo apportare in altre aree dei nostri videogiochi". Il ban alla nazionale della Federazione Russa e alle singole squadre di club, di conseguenza, potrebbe presto estendersi agli altri titoli targati EA Sports.

Intanto, l'industria dei videogiochi si mobilita in aiuto dell'Ucraina, con iniziative che spaziano dalle donazioni agli enti umanitari alle attività di supporto per i singoli sviluppatori costretti, con le rispettive famiglie, a far fronte alla brutalità della guerra.