FIFA 22: EA non si arrende, le loot boxes non si toccano

Electronic Arts afferma di essere alla ricerca di soluzioni per porre un freno alle spese folli che alcuni utenti effettuano su FIFA, in particolare nella modalità FIFA Ultimate Team, spesso al centro di controversie per le sue loot boxes, a cui però non intendere affatto rinunciare.

FUT resta in fondo la più amata e giocata dall'utenza, pronta a seguire tutti i trucchi per costruire una squadra top in FIFA 22 Ultimate Team. Tanti appassionati spendono denaro reale in gran quantità pur di trovare atleti sempre migliori all'interno dei preziosi pacchetti a loro disposizione per l'acquisto. Il sistema di loot boxes in FUT ha permesso ad EA di ottenere introiti stellari, pari a 1,62 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale. Ma tale sistema è spesso soggetto a polemiche, al punto che diverse organizzazioni nel Regno Unito ritengono che andrebbe considerato alla stregua del gioco d'azzardo.

Ai microfoni di Eurogamer il Chief Experience Officer di EA, Chris Bruzzo, è intervenuto sulla questione parlando anche delle iniziative messe in atto dagli sviluppatori per prevenire il delicato fenomeno, come ad esempio la possibilità di scoprire in anteprima i contenuti di un pacchetto prima di acquistarlo. "Credo che dobbiamo lavorare su vere soluzioni per quei giocatori che si ritrovano nella situazione estrema di aver perso il controllo delle proprie spese", sottolinea Bruzzo, aggiungendo che "Ci stiamo muovendo in tal senso. Non stiamo solo parlando, stiamo agendo. Stiamo dando molte più informazioni ai giocatori, stiamo spingendo verso il parental control, e come sapete abbiamo introdotto i preview packs. E siamo davvero pronti a continuare la nostra ricerca di soluzioni alternative".

Alla domanda di Eurogamer sulla possibilità di rimuovere del tutto le spese in FUT tramite soldi reali, tuttavia, Bruzzo lascia intendere che EA non sta prendendo in considerazione una simile idea: "È una scelta che mi dovrebbe essere consentito fare", spiega il CEO confermando che EA continuerà a monetizzare su FUT esattamente come sta facendo ora, specificando comunque che otto giocatori su 10 di FIFA non spendono affatto soldi reali sul gioco. Bruzzo aggiunge infine che l'azienda è pronta a collaborare con il governo britannico qualora dovesse prendere decisioni serie in materia di loot boxes: "Siamo pronti e siamo già al tavolo delle trattative, continueremo ad agire e lo faremo sempre di più".

Nonostante la delicata questione relativa alle microtransazioni, FIFA 22 ha raggiunto oltre 9 milioni di giocatori al lancio, dimostrandosi ancora una volta un successo stellare.