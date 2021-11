FIFA 22: EA regala un giocatore Next Generation gratis per FUT, come ottenerlo

EA Sports lancia una nuova promozione legata a FIFA 22: tutti coloro che giocheranno almeno una partita entro il 14 gennaio 2022 riceveranno gratis un oggetto giocatore Next Generation per Ultimate Team a partire dal 15 dicembre.

"Gioca a FIFA 22 entro il 14 gennaio 2022 per ottenere un oggetto giocatore Next Generation in FUT 22 a partire dal 15 dicembre. Sei tra i giovani più promettenti, pronti a lasciare il segno sul palcoscenico mondiale. Scopri i giocatori Next Generation e il momento che li ha fatti conoscere al mondo intero."

La lista dei giocatori bonus include Mbappé, Camavinga, Jude Bellingham, Phil Foden, Christian Pulisic e Theo Hernandez, la promozione è valida su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia, a patto di giocare almeno una partita entro la data indicata, l'offerta non è valida invece su FIFA 22 Legacy Edition per Nintendo Switch.

Si tratta di una buona occasione per aggiungere un giocatore Next Generation alla propria squadra della modalità Ultimate Team di FIFA 22 e ovviamente un notevole incentivo per tornare a giocare, il bonus infatti sarà dato anche a coloro che non hanno iniziato a giocare al day one, basterà effettuare un login entro il 14 gennaio del prossimo anno per ricevere l'oggetto bonus per FUT.