FIFA 22: EA Sports annuncia la eChampions League tutti i dettagli

Torna la competizione europea targata FIFA ed EA (avete già letto la nostra recensione di FIFA 22?). La eChampions League sarà aperta ai migliori giocatori delle Division Rivals di FUT su PlayStation al termine della prima stagione. Potranno partecipare i migliori 256 giocatori registrati della Global Series in ogni regione europea.

I giocatori si sfideranno in una delle quattro qualificazioni online.

Ovest: Francia, Islanda, Irlanda, Regno Unito

Iberia e Benelux: Belgio, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna

Germania e Austria: Austria, Germania

Nord ed est Europa: Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

Ciascuna di queste competizioni adotterà il formato svizzero per determinare i 16 giocatori che accederanno alla fase a eliminazione. Successivamente, questi giocatori verranno raggruppati in due marco regioni (e l’evento dovrebbe svolgersi in presenza), disputati il 23 e 24 aprile 2022.

I 32 giocatori rimasti accederanno al tabellone a doppia eliminazione e si andrà avanti a giocare finché ne resteranno soltanto otto.

Infine, la finalissima tra gli otto rimasti si terrà il 27 maggio 2022, ovvero il giorno prima della finale della UEFA Champions League e decreteranno il campione della eChampions League 2022! Il montepremi totale sarà di 280.000 Dollari che verrà ripartito tra i migliori 32 giocatori al mondo. Il vincitore si porterà a casa ben 75.000 Dollari.

Potete iscrivervi nell'hub ufficiale della competizione delle Global Series.