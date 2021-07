FIFA 22: EA svela data e ora del Reveal Trailer ufficiale! Ci sarà Mbappé in copertina

Con un eloquente messaggio condiviso attraverso i propri profili social, i vertici di Electronic Arts decidono di porre fine alla ridda di leak su FIFA 22 e annunciano la data e l'orario del Reveal Trailer ufficiale del prossimo, attesissimo capitolo del simulatore calcistico.

L'appuntamento con tutti i fan della serie calcistica targata EA Sports è fissato per le 17:30 di domenica 11 luglio, poche ore prima della finale di EURO 2020 che vedrà la Nazionale Italiana fronteggiare la selezione dell'Inghilterra.

Il tweet che preannuncia l'imminente presentazione ufficiale di FIFA 22 è accompagnato dalla conferma di Kylian Mbappé come principale testimonial del simulatore calcistico: similarmente a quanto accaduto nella passata edizione, quindi, anche per quest'anno l'asso della Nazionale Francese sarà la stella scelta da Electronic Arts per la copertina di FIFA 22.

Al netto di colpi di scena che potrebbero verificarsi nella finestra estiva di calciomercato, come avvenuto nel 2018 col passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, nella cover del prossimo capitolo di FIFA Mbappé indosserà la casacca del PSG. A questo punto non ci resta che attendere fino alle ore 17:30 dell'11 luglio per sciogliere gli ultimi dubbi riguardanti la data di lancio di FIFA 22 e la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce.