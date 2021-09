FIFA 22 Early Access al via questa settimana: come accedere?

Dopo aver svelato i 100 calciatori più forti di FIFA 22, il team di Electronic Arts presenta tutti i dettagli relativi all'Accesso Anticipato per il suo nuovo titolo calcistico.

I giocatori ansiosi di testare la nuova iterazione della celebre saga sportiva avranno la possibilità di sfruttare l'Early Access a partire dalla giornata di mercoledì 22 settembre. Per vedersi riservato l'accesso, gli appassionati dovranno però risultare in possesso di un abbonamento attivo al servizio EA Play. A tal fine, risulta ad ogni modo valida anche una sottoscrizione attiva a Xbox Game Pass Ultimate, dato che il servizio Microsoft include anche l'abbonamento al servizio EA.

Come detto, questa prima ondata di Early Acess prenderà il via mercoledì 22 settembre, con i territori europei che vedranno l'apertura dei server nel corso della serata: l'orario preciso, tuttavia, non è ancora stato confermato da Electronic Arts. Ancora nessun aggiornamento ufficiale neppure sul fronte dei preload dell'Accesso Anticipato di FIFA 22.



Ricordiamo che i giocatori che hanno preordinato FIFA 22: Ultimate Edition potranno anch'essi accedere in anticipo al gioco, ma in una sessione che prenderà il via il prossimo 27 settembre. Infine, la produzione diverrà disponibile per tutti a partire dal 1 ottobre, giorno di lancio del gioco su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Google Stadia. Per l'occasione anche la modalità VOLTA tornerà in FIFA 22.