FIFA 22, sempre più Eroi FUT: da Milito a Gomez, i nuovi ingressi in campo

Dopo aver presentato diversi Eroi FUT di FIFA 22 Ultimate Team nel corso dell'EA Play Live 2021, il team di Electronic Arts amplia ora la rosa dei grandi campioni in arrivo nel titolo.

Tra i calciatori selezionati per rivestire il ruolo di Eroi in FUT 22, si aggiungono in particolare i seguenti sportivi:

Mario Gomez (Bundesliga): valore 88;

(Bundesliga): valore 88; Tim Cahill (Premier League): valore 85;

(Premier League): valore 85; Diego Milito (Serie A): valore 88;

(Serie A): valore 88; Jorge Campos (Liga BBVA MX): valore 87;

(Liga BBVA MX): valore 87; Fernando Morientes (LaLiga Santander): valore 89;

(LaLiga Santander): valore 89; Sami Al-Jaber (MBS Pro League): valore 86;

(MBS Pro League): valore 86; Robbie Keane (Permier League): valore 86;

(Permier League): valore 86; Abedi Pelé (Ligue 1 Uber Eats): valore 89;

(Ligue 1 Uber Eats): valore 89; Clint Dempsey (MLS): Valore 85;

Una selezione sicuramente interessante, che copre un ampio arco temporale per la tradizione calcistica internazionale. Gli Eroi FUT, lo ricordiamo, godono di un'intesa specifica per il campionato all'interno del quale hanno portato a termine il gesto sportivo identificato come loro "momento decisivo". Quest'ultima si traduce in un'elevata affinità con qualsiasi giocatore dello stesso campionato, che andrà a sommarsi al tradizionale legame basato sulla nazionalità.



Nell'attesa che anche quest'anno prenda il via la tradizione sfida tra Konami ed Electronic Arts, che vedrà contrapporsi FIFA 22 vs il nuovo eFootball, gli appassionati di calcio possono attendersi l'annuncio di ulteriori Eroi FUT nel corso del mese di agosto.