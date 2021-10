FIFA 22: ecco quali sono gli errori più comuni che fanno tutti

GameRant ha pubblicato la classifica dei dieci errori più comuni commessi dai giocatori di FIFA 22, si tratta spesso di abitudini consolidate con il tempo e dure da estirpare ma che di fatto rappresentano veri e propri passi falsi in gioco.

Uno degli errori più diffusi riguarda la tendenza ad esagerare con il dribbling, tra gli altri errori troviamo anche la tendenza a tirare troppo spesso anzichè passare la palla ai compagni e prestare eccessiva attenzione agli overall invece che ai singoli valori degli atleti.

C'è poi una certa tendenza ad effettuare troppe scivolate, oltre a volersi buttare nella mischia dell'online troppo presto e senza una squadra competitiva di FIFA Ultimate Team. Presenti anche i vantaggi sprecati o non riconosciuti, la tendenza ad effettuare sempre i medesimi schemi in calcio d'angolo e anche la ricerca eccessiva della grande superstar in fase di acquisto di nuovi calciatori per la propria squadra.

Al primo posto, l'abitudine di spendere troppi soldi reali su FIFA FUT, l'acquisto compulsivo di nuovi pacchetti non è una buona strategia e di fatto non serve ad aumentare le probabilità di trovare giocatori di alto livello. Siete d'accordo con la lista stilata da GameRant? Sono davvero questi i peggiori errori compiuti dai giocatori di FIFA 22?