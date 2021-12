FIFA 22, F1 2021 e It Takes Two tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento GameStop

Inizia una nuova settimana e non possono mancare le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop, quest'oggi la catena propone una selezione di giochi Electronic Arts in vendita a prezzi ridotti solamente fino alle 23:59 di oggi, lunedì 13 dicembre.

Iniziamo con FIFA 22 per PS4 a 39.98 euro, FIFA 22 per Nintendo Switch a 29.98 euro, FIFA 22 per PS5 e Xbox Series X a 49.98 euro e FIFA 22 per Xbox One a 39,98 euro, la versione PC costa invece 39,99 euro. F1 2021 costa 34.98 euro per console e 24.99 euro per PC, Need for Speed Heat e It Takes Two (vincitore del premio di miglior gioco dell'anno ai The Game Awards) sono in vendita a 17.98 euro l'uno mentre Battlefield 2042 costa 49.98 euro, infine sconti anche sui controller della linea @Play da 24,98 euro.

Vi ricordiamo che da GameStop fino al 17 dicembre è attiva la supervalutazione sull'usato PlayStation: porta indietro la tua console e ricevi 150 euro per PS4 Fat o PS4 Slim e 200 euro per PS4 PRO. Fino al 14 dicembre gadget e merchandising scontati del 20%, inoltre da GameStop è ancora disponibile il bundle Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299.98 euro, disponibile anche il bundle Xbox Series S con contenuti digitali per Fortnite e Rocket League.