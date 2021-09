FIFA 22 e Madden 22 in fallo su Xbox? I crash non coinvolgono solo NBA 2K22

Nel corso delle ultime ore, sono emerse con forza molteplici segnalazioni legate a improvvisi spegnimenti di console Xbox con l'utilizzo di NBA 2K22: la problematica, tuttavia, non sembra limitata al parquet dei campi da basket.

Il medesimo inconveniente pare infatti coinvolgere due ulteriori titoli sportivi: Madden NFL 22 e FIFA 22, al momento disponibile in Early Access, in attesa del Day One del 1 ottobre 2021. La situazione, tuttavia, non è particolarmente chiara. A confermare l'effettivo sussistere di fenomeni di crash dei titoli su Xbox One e Xbox Series X|S era stata la stessa Microsoft, nel corso della giornata di venerdì 24 settembre.



Dall'account Twitter ufficiale del supporto verdecrociato, già impegnato nel fornire aggiornamenti sulle indagini legate a NBA 2K22, era infatti giunta la seguente comunicazione: "L'investigazione riguarda anche problemi simili che potrebbero essere riscontrati giocando a Madden 22 e FIFA 22. Vi aggiorneremo non appena possibile". Ad oggi, tuttavia, pur in assenza di successive indicazioni in merito, il cinguettio non risulta più essere raggiungibile.



In attesa di eventuali chiarimenti sullo status delle indagini legate ai crash con NBA 2K22 su console Xbox, non resta dunque che pazientare. Qual è la vostra esperienza: avete riscontrato problematiche simili con Madden NFL 22 o FIFA 22?