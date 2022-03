FIFA 22 Fantasy FUT: disponibile il Team 1 con Oggetti Giocatore Dinamici

Archiviati i festeggiamenti per FUT Birthday (ricordate che avete tempo fino al 24 marzo per riscattare i gettoni ottenuti), EA Sports ha lanciato in FIFA 22 la nuova campagna Fantasy FUT: scopriamo di cosa si tratta.

Fantasy FUT introduce una nuova selezione di oggetti dinamici: partendo da boost iniziali, i calciatori selezionato potranno ottenere un incremento dell'Overal fino a un massimo di +3 in base alle prestazioni individuali. Il Team 1 di Fantasy FUT è composto dai seguenti tredici giocatori.

Fantasy FUT | Team 1

Marcus Rashford (Manchester United) - 93

Allan Saint-Maximin (Newcastle) - 92

Nani (Venezia) - 91

José Giménez (Atletico Madrid) - 90

John Stones (Manchester City) - 90

Gelson Martins (Monaco) - 89

Donny van de Beek (Everton) - 89

Eduardo Camavinga (Real Madrid) - 88

Lukas Klostermann (Lipsia) - 88

Iñaki Williams (Athletic Bilbao) - 87

José Pedro Malheiro de Sá (Wolverhampton) - 86

Álvaro Odriozola (Fiorentina) - 86

Jérôme Roussillon (Wolfsburg) - 85

I calciatori del Team 1 di Fantasy FUT sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team, dove rimarranno per una settimana esatta (venerdì 25 marzo verranno sostituiti dagli oggetti del Team 2). Se siete interessati alle statistiche delle singole carte, potete trovarle nelle immagini allegate a questa notizia. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che che nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team c'è anche la Squadra della Settimana 26 con Cristiano Ronaldo e Osimhen.