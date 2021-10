FIFA 22 FGS token: cosa sono e come scambiarli per speciali ricompense

Lo sportivo di Electronic Arts colpisce ancora una volta: FIFA 22 ha contato oltre 9 milioni di giocatori al lancio. EA continua anche a supportare la componente eSport del gioco, rinnovando la collaborazione con Twitch grazie agli FGS Token. Ecco cosa sono e come funzionano.

Questa particolare valuta si può ottenere solamente guardando gli eventi, i tornei e le partite di eSport sul canale ufficiale di FIFA di Twitch, come le imminenti Global Series. Gli FGS Token non sono altro che punti con i quali è possibile scambiare pacchetti e oggetti di diverso valore per FIFA Ultimate Team (a riguardo, ecco il Team 1 di Road to Knockouts su FIFA 22), che si potranno acquisire testimoniando la corretta visualizzazione di una o più dirette attraverso il collegamento degli account EA e Twitch: con almeno 60 minuti osservati si riceverà un token. Ecco i premi elargiti scambiando questa valuta:

1 token: Pacchetto Oro Premium

2 token: Pacchetto giocatori Oro Premium

3 token: Pacchetto giocatori Oro Prime Premium

4 token: Pacchetto giocatori Jumbo Raro

In FIFA 22 ogni evento avrà ricompense diverse. Oltre ai citati gettoni potrete quindi mettere le mani su oggetti estetici esclusivi per il vostro profilo FUT: dalle Division Rival alla FIFA World Cup nel 2022, saranno tante le occasioni per ricevere numerosi premi nel prossimo futuro.