FIFA 22 Freeze: la guida al nuovo evento del 10 dicembre

Con l’evento Freeze dello scorso inverno, gli amanti di FUT hanno potuto puntare ad alcuni tra i migliori atleti messi a disposizione da Electronic Arts. Stando a diverse indiscrezioni, pare che la storia stia per ripetersi e che anche i giocatori di FIFA 22 potranno presto mettere mano alle versioni potenziate di qualche calciatore.

È probabile che l’evento in questione inizierà venerdì 10 dicembre 2021, con le nuove carte inserite nei pacchetti a partire dalle 19:00 di sera. Ecco il primo lotto di campioni che il leaker denisfut_trade ha indicato come in arrivo, ai quali potrebbero aggiungersene altri nel corso della domenica successiva.

Marcus Rashford (Manchester United)

(Manchester United) Jules Kounde (Siviglia)

(Siviglia) Alexis Claude-Maurice (Nizza)

(Nizza) Gabriel Jesus (Manchester City)

(Manchester City) Adama Traore (Wolves)

(Wolves) Angel Correa (Atletico Madrid)

(Atletico Madrid) Kevin Mbabu (Wolfsburg)

(Wolfsburg) Joe Gomez (Liverpool)

(Liverpool) Federico Valverde (Real Madrid)

(Real Madrid) Roberto Pereyra (Udinese)

(Udinese) Nico Schulz (Borussia Dortmund)

Nel corso dell’evento, inoltre, non mancheranno promozioni esclusive sull’acquisto di nuovi pacchetti e SBC da completare per assicurarsi premi unici. La prima Sfida Creazione Rosa, a tal proposito, potrebbe assicurare una variante potenziata del centrocampista del Chelsea Christian Pulisic. Comunque sia, ricordiamo che EA non ha ancora dato conferme ufficiali a riguardo.

Avete già letto la nostra recensione di FIFA 22? Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche l’elenco di atleti che fanno parte del Team of the Group Stage di FIFA 22.