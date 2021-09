FIFA 22 FUT, leak per la Stagione 1: trapelano date, premi e ricompense

Con l'avvio dell'Early Access di FIFA 22 in programma per la giornata odierna, trapelano anche le prime informazioni su quelle che saranno le caratteristiche della Stagione 1 di FIFA 22 Ultimate Team.

Dalle pagine di VGC, si riporta in particolare che la Stagione 1 del nuovo FUT si protrarrà sino alle ore 19:00 della giornata del 15 novembre 2021. Dal debutto del gioco sino a tale data, i giocatori di FIFA 22 avranno l'opportunità di sbloccare una serie di trenta ricompense speciali. Ogni premio sarà conquistato accumulando punti esperienza e salendo di livello: un'operazione da portare avanti partecipando a sfide giornaliere e settimanali.

In questo processo, prosegue VGC, raggiungere il livello 30 garantirà una ulteriore ricompensa speciale, con la possibilità per i giocatori di assicurarsi un calciatore con caratteristiche migliorate. La scelta, a quanto pare, includerà Davidson (84 LM), Bou (84 ST) oppure Pedro Porro (84 RWB). Potete consultare la lista integrale delle ricompense di FUT 22 disponibili per ogni livello di esperienza direttamente tramite il link disponibile in calce a questa news.



Con il lancio di FIFA 22 ormai vicinissimo, EA ha offerto diverse nuove informazioni su quelli che saranno i contenuti del suo titolo calcistico. Ad esempio, di recente, è stato presentato l'elenco completo degli stadi di FIFA 22.