FIFA 22 FUT Versus: è il turno del Team Ghiaccio, nuove statistiche per i calciatori

Come anticipato lo scorso weekend, alle 19:00 in punto di oggi 13 dicembre 2021 ha preso il via la seconda fase dell'evento FUT Versus in FIFA 22, che coincide con il debutto del Team Ghiaccio.

FUT Versus è un evento a tempo limitato che prevede due versioni dei medesimi calciatori chiamate Fuoco e Ghiaccio, ognuna caratterizzata da uno stile di gioco unico. Venerdì è stato lanciato il Team Fuoco, mentre oggi è il turno del Team Ghiaccio. I calciatori sono gli stessi, ma sono dotati di statistiche differenti, oltre che di uno stile grafico unico.

Qualche esempio? Nella sua versione Ghiaccio, Gabriel Jesus è più lento ma è dotato di un tiro più potente. Rashford Ghiaccio, invece, ha una minor padronanza del dribbling compensata dalla maggior fisicità.

FUT Versus - Team Ghiaccio

Gabriels Jesus 89 (Manchester City) Rashford 88 (Manchester United) Valverde 87 (Real Madrid) Koundé 87 (Siviglia) Adama Traoré 86 (Wolverhampton Wanderers) Correa 86 (Atletico Madrid) Gomez 86 (Liverpool) Pereyra 85 (Udinese) Schulz 85 (Borussia Dortmund) Mbabu 85 (Wolfsburg) Claude-Maurice 84 (Nizza)

Potete consultare le statistiche complete nell'immagine allegata a questa notizia. Il Versus Team Ghiaccio rimarrà nei pacchetti fino alle ore 19:00 di venerdì 17 dicembre. Intanto, FIFA 22 continua a dominare le classifiche italiane.