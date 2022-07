FIFA 22 Futties: disponibile il Team 2 con Benzema e Jorginho

Come da programmi, EA Sports movimenta questo caldo venerdì mettendo a disposizione nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team il secondo team di Futties, che annovera alcuni dei migliori oggetti giocatore della stagione.

La campagna Futties è nata per celebrare il meglio della stagione di FUT 22. Ogni settimana siete chiamati a decidere quali oggetti giocatore meritano di ricevere una versione speciale Futties Premium, inoltre a cadenza regolare vengono messe a disposizione delle SCR Giocatori Preferiti FUTTIES ispirate a un mese specifico e un oggetto giocatore FUT 22 popolare in quel periodo. Inoltre, EA Sports sta mettendo a disposizione delle riedizioni "Il meglio di", ossia una riproposizione dei migliori oggetti giocatori speciali di FUT 22. La squadra Futties - "Best of" Batch 1 è uscita il 15 luglio, mentre oggi 22 luglio è il turno di Futties - "Best of" Batch 2.

Futties - "Best of" Batch 2

Benzema (Real Madrid) - 98 - TOTS

Jorginho (Chelsea) - 97 - TOTY

Saint-Maximin (Newcastle) - 95 - Fantasy

Abedi Pelé - 94 - Hero Captains

Mahrez (Manchester City) - 94 - UCL LIVE

Milito - 93 - Hero Captains - Hero Captains

Henderson (Liverpool) - 93 - Captains

Roberto Firmino (Liverpool) - 92 - FUT Birthday

Kane (Tottenham) - 92 - TOTW

Casemiro (Real Madrid) - 90 - Rulebreakers

Lacroix (Western Utd) - 90 - Future Stars

Le nuove edizioni dei suddetti oggetti giocatore sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate (è prevista solamente un'altra squadra i questo genere, la Batch 3). Ne approfittiamo per ricordarvi che assieme a Futties sono stati messi a disposizioni nuovi premi per le Finali FUT Champions e che potete mettere alla prova le vostre abilità nella Coppa settimanale FUTTIES, con requisiti sempre diversi per la rosa basati su campionati o nazioni. Avete già preordinato FIFA 23?