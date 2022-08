FIFA 22 Futties: ci sono Messi 99 e Ronaldo 99 nel Team 3 dei migliori della stagione

Nonostante gran parte dei suoi sforzi siano dedicati alla presentazione delle novità di FIFA 23, EA Sports non si è affatto dimenticata di FIFA 22, nel quale si sta svolgendo la campagna Futties.

Futties è nato per celebrare il meglio della stagione di FIFA 22 Ultimate Team. Ogni settimana siete chiamati a decidere quali oggetti giocatore meritano di ricevere una versione speciale Futties Premium, inoltre a cadenza regolare vengono messe a disposizione delle SCR Giocatori Preferiti FUTTIES ispirate a un mese specifico e un oggetto giocatore FUT 22 popolare in quel periodo.

In aggiunta, EA Sports sta mettendo a disposizione delle riedizioni "Il meglio di", ossia una riproposizione dei migliori oggetti giocatori speciali di FUT 22. Nelle corse ore è stata messa a disposizione la terza e ultima squadra prevista dalla campagna, Futties - "Best of" Batch 3.

Futties - "Best of" Batch 3

Messi (Paris Saint-Germain) - 99 - Shapeshifters

Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 99 - Shapeshifters

Ginola - 98 - HERO Shapeshifters

Benzema (Real Madrid) - 98 - TOTS

Di Natale - 97 - HERO Shapeshifters

Jorginho (Chelsea) - 97 - TOTY

Salah (Liverpool) - 97 - TOTS

Ruben Dias (Manchester City) - 97 - TOTY

Nkunku (Lipsia) - 96 - TOTS

Saint-Maximin (Newcastle) - 95 - FUT Fantasy

Mahrez (Manchester City) - 94 - UCL RTTF

Le riedizioni dei giocatori sopraelencati sono già disponibili nei pacchetti di Ultimate Team. Vi ricordiamo che avete tempo fino al 29 agosto, giorno conclusivo della campagna, per accumulare fino a 50 Gettoni Scambi Estivi 2, che possono essere già scambiati per i seguenti premi:

36 Gettoni - Cruijff Momenti Icona

34 gettoni: giocatore a scelta Momenti Icona 94+ (1 di 4)

32 gettoni: giocatore a scelta Mutaforma 96+ (1 di 5)

30 gettoni: Di Natale Eroi Mutaforma FUT

27 gettoni - Ben Yedder FUTTIES Premium (98 TOT)

24 gettoni: giocatore a scelta Momenti Icona 95+ (x1)

20 gettoni - Ben Yedder FUTTIES (97 TOT)

17 gettoni: giocatore a scelta Mutaforma 95+ (1 di 5)

15 gettoni: giocatore a scelta Momenti Icona 93+ (1 di 3)

12 gettoni: giocatore a scelta Eroi Mutaforma (1 di 5)

10 gettoni: pacchetto 15 giocatori rari 86+

8 gettoni: giocatore a scelta Mutaforma 94+ (1 di 4)

5 gettoni: pacchetto 20 giocatori rari 85+

4 gettoni: Zambrotta Momenti Icona

3 gettoni: pacchetto 25 giocatori rari 84+

2 gettoni: pacchetto 25 giocatori rari 83+

1 gettone: pacchetto 25 giocatori rari 82+

Assieme a Futties sono inoltre stati messi a disposizione nuovi premi per le Finali FUT Champions, con gli oggetti rossi a scelta sostituiti da giocatori TOTS/Mutaforma standard a scelta. A proposito, avete già preordinato FIFA 23?