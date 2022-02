FIFA 22: Future Stars inizia il 4 febbraio, ma potete già guadagnare gettoni

In piena campagna TOTY, EA Sports ha messo a disposizione un gustoso antipasto in vista del lancio delle Stelle del Futuro in FIFA 22 Ultimate Team, fissato per venerdì 4 febbraio.

Sebbene l'ultima settimana del Team of the Year non sia ancora terminata (proseguirà fino a venerdì), è già possibile ottenere gettoni scambi Stelle del Futuro. Potrete ottenerne un massimo di 28 fino alla fine della campagna Future Stars, fissato per il 25 febbraio.

I gettoni scambi Stelle del Futuro saranno disponibili principalmente attraverso varie Sfide Creazione Rosa e obiettivi. Un ulteriore gettone potrà essere ottenuto tramite la modalità Squad Battles e un altro sarà contenuto in un pacchetto nel negozio FUT durante la campagna Stelle del Futuro. Questi gettoni Future Stars potranno essere scambiati con dei premi attraverso le apposite SCR a partire dalle 19:00 di venerdì 11 febbraio fino alle 19:00 del 25 febbraio. Ogni premio potrà essere riscattato una sola volta.

FIFA 22 Ultimate Team - Stelle da Futuro

Numero Gettoni SF | Premi (Non Scambiabili)

25 | Giocatore Squadra 1 Stelle del Futuro a scelta (fra 3 opzioni)

20 | Conor Gallagher Stelle del Futuro con TOT 89

15 | Pacchetto 10 giocatori 85+

12 | Jeremie Frimpong Stelle del Futuro con TOT 88

12 | Pacchetto Squadra 1 Stelle del Futuro (1 giocatore)

8 | Jeremie Frimpong Stelle del Futuro con TOT 86

5 | Pacchetto Ultimate

3 | Pacchetto 10 giocatori 81-89

2 | Pacchetto giocatori rari

L'evento Future Stars inizia venerdì 4 febbraio alle 19:00, nel frattempo nei pacchetti potrete ancora trovare gli undici (più uno) calciatori del Team of the Year 2021 e le Menzioni d'Onore.