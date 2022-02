FIFA 22 Future Stars: il Team 1 delle Stelle del Futuro è disponibile nei pacchetti

Come largamente preannunciato nei giorni scorsi, EA Sports ha messo da parte la campagna Team of the Year lanciando le carte Future Stars nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team! Scopriamo assieme di cosa si tratta e facciamo la conoscenza dei protagonisti.

Le carte Stelle del Futuro premiano i migliori talenti emergenti sotto i 23 anni che, nonostante abbiano già mostrato un grande potenziale, non si sono ancora affermati come stelle mondiali o non hanno ancora fatto parte delle precedenti campagne Future Stars. Ogni carta presenta un importante boost alle prestazione, sulla base del valore che le Stelle del Futuro potrebbero raggiungere al culmine della loro carriera, una volta espresso tutto il loro potenziale.

FIFA 22 Ultimate Team | Team 1 Future Stars

Bellingham 93 (Borussia Dortmund)

Vlahovic 92 (Juventus)

Smith Rowe 91 (Arsenal)

Tchouaméni 90 (Monaco)

Damsgaard 89 (Sampdoria)

Konaté 89 (Liverpool)

Pedro Porro 89 (Sporting CP)

Matheus Cinha 88 (Atlético de Madrid)

Goncalo Ramos 87 (Benfica)

Joao Pedro 87 (Cagliari)

Ndicka 87 (Eintracht Francoforte)

Trincão 87 (Wolverhampton)

Gakpo 86 (PSV Eindhoven)

Botman 85 (Lille)

Fino alla fine della campagna Stelle dal Futuro potrete ottenere un massimo di 28 Gettoni Scambi Stelle dal Futuro attraverso varie Sfide Creazione Rosa e Obiettivi. Un ulteriore gettone potrà essere ottenuto tramite la modalità Squad Battles e un altro sarà contenuto in un pacchetto nel negozio FUT durante la campagna. Questi gettoni Stelle del Futuro potranno essere scambiati con dei premi attraverso le apposite SCR a partire dalle 19:00 di venerdì 11 febbraio fino allo stesso orario del 25 febbraio.

Numero Gettoni SF | Premi (Non Scambiabili)

25 | Giocatore Squadra 1 Stelle del Futuro a scelta (fra 3 opzioni)

20 | Conor Gallagher Stelle del Futuro con TOT 89

15 | Pacchetto 10 giocatori 85+

12 | Jeremie Frimpong Stelle del Futuro con TOT 88

12 | Pacchetto Squadra 1 Stelle del Futuro (1 giocatore)

8 | Jeremie Frimpong Stelle del Futuro con TOT 86

5 | Pacchetto Ultimate

3 | Pacchetto 10 giocatori 81-89

2 | Pacchetto giocatori rari

N.B. Ogni premio può essere riscattato una sola volta.



Ne approfittiamo per ricordarvi che nei pacchetti ci sono anche i calciatori della Squadra della Settimana 20 di FIFA 22 e che da qualche giorno è possibile sbloccare le mascotte a bordo campo in Ultimate Team.