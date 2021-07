FIFA 22: il nuovo Gameplay Trailer mostra l'Hypermotion Technology in azione

Come promesso, EA Sports ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di FIFA 22, che ci offre un corposo assaggio della rinnovata giocabilità offerta dalla nuova iterazione annuale della serie calcistica più celebre di sempre.

Prevedibilmente, il filmato pone l'accento sulla Hypermotion Technology, la più grande novità dell'anno, che sarà offerta in esclusiva agli acquirenti del gioco su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Google Stadia. Questa tecnologia punta a rendere i movimenti dei calciatori ancora più realistici e coerenti, a tutto vantaggio della giocabilità del titolo, che stando ai suoi creatori offrirà un maggior tatticismo all'IA, duelli aerei cinetici e un controllo di palla migliorato. Per metterla a punto, EA Sports ha catturato le movenze di 22 calciatori professionisti impegnati in fasi di gioco concitate avvalendosi dell'impiego di tute Xsens. Con l'aiuto del machine learning, l'enorme volume di dati raccolto sui movimenti umani reali ha permesso di creare oltre 4.000 nuove animazioni. Il team di sviluppo promette anche dei portieri rivisitati, una fisica della palla ancor più realistica, una nuova meccanica chiamata Scatto bruciante, nuove tattiche offensive, un'esperienza audiovisiva ancora più coinvolgente, esultanze più sfrenate e ulteriori migliorie in ogni zona del campo.

Potete guardare il Gameplay Trailer in apertura di notizia, ma prima di lasciarvi alla visione vi ricordiamo che FIFA 22 verrà lanciato il primo ottobre. La versione Nintendo Switch sarà "legacy", mentre quelle per PC, PS4 e Xbox One saranno old-gen, pertanto non beneficeranno della Hypermotion Technology. Lo sapete che la telecronaca di FIFA 22 sarà affidata a Lele Adani e Pierluigi Pardo?