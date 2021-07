FIFA 22: il gameplay verrà svelato stasera alle 19:00

Ci siamo! Questo pomeriggio alle 19:00 (ora italiana) Electronic Arts mostrerà il primo approfondimento del gameplay di FIFA 22, dopo l'annuncio dei giorni scorsi finalmente sarà possibile vedere il gioco in azione per la prima volta in assoluto.

La presentazione si focalizzerà sulle novità del gameplay e sulla tecnologia Hypermotion di FIFA 22, una novità esclusiva delle versioni PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia, assente invece su PC, PS4 e Xbox One. Grazie a questa tecnologia i movimenti e le animazioni dei giocatori saranno ancora più simili alle controparti reali, questa sera scopriremo esattamente come funziona Hypermotion e quali migliorie possiamo aspettarci sul fronte IA e animazioni.

FIFA 22 sarà disponibile dal primo ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia, al momento sappiamo che l'edizione Switch verrà proposta in versione Legacy (come avvenuto anche negli scorsi anni) mentre i contenuti delle edizioni old-gen e PC non sono stati ancora del tutto svelati.

Potete effettuare il preordine di FIFA 22 in formato fisico e digitale presso i principali rivenditori, la Ultimate Edition vi garantirà l'accesso anticipato di quattro giorni, acquistando questa edizione inizierete a giocare a FIFA 22 dal 27 settembre anziché dal primo ottobre, day one ufficiale del gioco.