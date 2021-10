FIFA 22: solo da GameStop in regalo un gioco PlayStation Hits a scelta

GameStop lancia una nuova promozione su FIFA 22 per PS4 valida fino al 7 novembre: compra il gioco di calcio Electronic Arts e abbina un gioco PlayStation Hits a scelta da una selezione, pagherai entrambi i giochi in totale 69,98 euro.

Ricapitolando dunque: comprando FIFA 22 per PS4 a 69.98 euro da GameStop potrete aggiungere al vostro bundle un gioco PlayStation Hits a scelta tra Horizon Zero Dawn, Gran Turismo Sport, God of War, The Last of Us Remastered e Uncharted 4 Fine di un Ladro senza sovrapprezzo. La promozione è valida fino al 7 novembre, salvo esaurimento delle scorte disponibili.

Promo anche per FIFA 22 in versione PS5 con il bundle FIFA 22 e controller DualSense in offerta a 99.99 euro in acquisto combinato, con un bel risparmio rispetto all'acquisto separato dei due prodotti. In questo caso l'offerta è valida fino al 10 novembre, salvo esaurimento scorte.

Si tratta di una bella occasione per acquistare il nuovo gioco di calcio targato Electronic Arts e risparmiare, particolarmente interessante la promo sulla versione PlayStation 4 dal momento che vi permetterà di ottenere un secondo gioco gratis a costo zero, nel caso di FIFA 22 per PS5 potrete invece acquistare un secondo controller DualSense a prezzo scontato rispetto al listino ufficiale.