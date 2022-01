FIFA 22 e tutti gli altri giochi Electronic Arts in offerta da Gamelife

Nuova ondata di sconti a gennaio da Gamelife, per festeggiare l'inizio del 2022 la catena lancia le offerte di gennaio con una selezione di giochi Electronic Arts in vendita a prezzi scontati fino al 9 dl mese, valide online e nei negozi.

Partiamo con FIFA 22 per PS4 a 51 euro, stesso prezzo per la versione Xbox One mentre le versioni Xbox Series X e PS5 costano 61 euro, con 31 euro è possibile acquistare invece la Legacy Edition per Nintendo Switch.

Battlefield 2042 costa 49 euro in versione PS4 e Xbox One e 65 euro in versione next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X. In sconto anche F1 2021 per PS5 e Xbox Series X a 41 euro, Mass Effect Legendary Edition per PS4 a 39 euro e It Takes Two a 21 euro, ottima occasione per recuperare il fresco vincitore del premio Game of the Year per il miglior gioco dell'anno 2021.

E ancora, Star Wars Jedi Fallen Order per PS5 costa 19 euro, stesso prezzo per Need for Speed Hot Pursuit remastered mentre Plants vs Zombies Battle for Neighborville costa 25 euro in versione Nintendo Switch e 16 euro per PS4. Super sconto per The Sims 4 per PS4 in vendita a soli 10 euro, in chiusura segnaliamo Star Wars Squadrons proposto a 16 euro.