FIFA 22 è il gioco di Natale nel Regno Unito, COD Vanguard al secondo posto

FIFA 22 trionfa nella settimana precedente al Natale nel Regno Unito, il gioco di calcio EA Sports ha visto le sue vendite crescere del 72% su base settimanale guadagnando il primo posto della Top 10 seguito da Call of Duty Vanguard di Activision.

Gradino più basso del podio per Mario Kart 8 Deluxe con vendite in crescita del 15% su base settimanale, quarto posto invece per Marvel's Spider-Man Miles Morales che grazie ad un nuovo restock di PS5 vede le sue vendite aumentare del 143%, boost minore ma comunque interessante per Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5 che risale fino ad occupare ora l'undicesimo posto della classifica.

Among Us arriva in formato fisico e debutta al sesto posto della classifica inglese, segue Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition, uscito a metà dicembre in formato retail dopo aver debuttato a novembre in formato digitale con recensioni piuttosto negative da parte di pubblico e critica.

FIFA 22 Call of Duty Vanguard Mario Kart 8 Deluxe Marvel's Spider-Man Miles Morales Among Us Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition Minecraft Nintendo Switch Edition Just Dance 2022 Pokémon Diamante Lucente Animal Crossing New Horizons

Esce dalla Top 10 Halo Infinite, il gioco Microsoft ha debuttato al quarto posto la scorsa settimana e ora scende fino alla posizione numero 20 della classifica.