FIFA 22 con un gioco PS4 Hits a prezzo speciale da Gamelife: la nuova offerta di novembre

Nuova promozione da Gamelife per il mese di novembre: compra FIFA 22 e un gioco PlayStation Hits per PS4 a scelta da una lista di titoli al prezzo scontato di 68 euro, offerta valida per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte.

Questo nuovo bundle vi permetterà di acquistare FIFA 22 a 63 euro e di pagare un gioco della collana PlayStation Hits solamente cinque euro, per un totale di 68 euro per due giochi. Ma quali sono questi titoli? Al momento la selezione include Gran Turismo Sport, The Last of Us Remastered, Ratchet & Clank, Bloodborne e Horizon Zero Dawn Complete Edition con l'espansione The Frozen Wilds.

La disponibilità è variabile e soggetta ad esaurimento delle scorte disponibili dei singoli giochi, dunque se siete interessati affrettatevi prima che il vostro gioco PlayStation Hits preferito vada sold-out. Vi ricordiamo anche di consultare il volantino Gamelife Spendimeno di novembre con tante offerte per risparmiare sull'acquisto di videogiochi, console, accessori, gadget, giochi da tavolo e di carte e da questo mese anche fumetti, un nuovo tipo di prodotto entra nel catalogo Gamelife grazie alla collaborazione con i più noti editori italiani come Panini Comics, J-Pop e Star Comics per offrire ai clienti i migliori manga e le serie a fumetti più popolari.