FIFA 22 è il gioco più venduto del 2021 in UK: ottimo anno per Nintendo e i single player

Gli ultimi dati di vendita pubblicati da GfK e GSD offrono un quadro interessante del 2021 videoludico che ha caratterizzato il mercato della Gran Bretagna.

Nel Regno Unito, l'ultimo anno ha visto un generale incremento nella rilevanza del mercato digitale, dimostrato in particolare dal gioco più venduto nel Paese nello scorso anno. FIFA 22, che si colloca sulla cima del podio, conta infatti quasi un 61% di vendite digitali.



Dettaglio interessante, i dati indicano anche che la maggior parte dei giochi single player ha invece conservato una forte centralità per il settore retail. Ratchet & Clank: Rift Apart, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ad esempio, presentano percentuali di vendite in digitale relativamente contenute. Il 2021 britannico è inoltre stato caratterizzato da una forte presenza di Nintendo, che con i giochi Nintendo Switch ha conquistato il 47% dell'intero mercato retail dell'ultimo anno. Purtroppo, il colosso di Kyoto non condivide però i dati relativi alle vendite in digitale.



Di seguito, vi riportiamo la Top 20 completa dei giochi più venduti nel 2021 in Gran Bretagna:

FIFA 22: 2.338.778 copie vendute (60,8% in digitale); Call of Duty: Vanguard: 975.339 copie vendute (58,3% in digitale); Grand Theft Auto V: 967.242 copie vendute (76.9% in digitale); FIFA 21: 602.224 copie vendute (62.3% in digitale); Mario Kart 8: Deluxe: 599.881 copie vendute; Call of Duty: Black Ops Cold War: 549.490 copie vendute (74.3% in digitale); Marvel's Spider-Man: Miles Morales: 505.803 copie vendute (30.6% in digitale); Animal Crossing: New Horizons: 457.407 copie vendute; Minecraft: 445.124 copie vendute (18.3% in digitale); Red Dead Redemption 2: 395.669 copie vendute (78.2% in digitale); F1 2021: 371.470 copie vendute (64.1% in digitale); Far Cry 6: 371.020 copie vendute (44.7% in digitale); Assassin's Creed: Valhalla: 358.379 copie vendute (48.1% in digitale); Resident Evil: Village: 331.252 copie vendute (54.8% in digitale); Super Mario 3D World + Bower's Fury: 321.010 copie vendute; Battlefield 2042: 297.462 copie vendute (58.6% in digitale); Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 236.834 copie vendute (96.3% in digitale); Ratchet & Clank: Rift Apart: 225.477 copie vendute (18.4% in digitale); Pokémon Diamante Lucente: 210.507 copie vendute; Marvel's Guardians of the Galaxy: 192.576 copie vendute (27.4% in digitale);

