FIFA 22: grafica scadente su Xbox Series S per colpa dei bug? EA indaga

Dal lancio di FIFA 22, diversi possessori di Xbox Series S riferiscono di essere incappati in fastidiosi bug che impattano negativamente sull'esperienza di gioco riducendo il livello di dettaglio della grafica. Electronic Arts si dice consapevole del problema e afferma di essere impegnata nel risolverlo quanto prima.

Le segnalazioni dei bug della grafica di FIFA 22 su Xbox Series S affollano il subreddit principale del kolossal calcistico di EA Sports sin dall'uscita e non accennano a diminure, a ulteriore riprova della mancata risoluzione del problema.

Con la prima patch di FIFA 22 già disponibile su PC e presto in arrivo su piattaforme PlayStation e Xbox, la speranza dell'utenza di Xbox Series S è ovviamente quella di assistere quanto prima alla chiusura definitiva dei bug. I curatori dei canali di supporto ufficiali di EA, però, riferiscono che i lavori per risolvere il problema non sono ancora terminati: per il Community Manager conosciuto sui social come EA_Ajlo, "la risoluzione dei problemi su Xbox Series S è una priorità elevata e il team sta cercando di venirne a capo il più rapidamente possibile".

Gli errori segnalati su Xbox Series S dagli appassionati sono molteplici e spaziano dai cali di framerate all'instabilità del sistema deputato a gestire la risoluzione dinamica, con problemi a cascata sulla definizione dell'immagine che rendono sfocate le scene ingame e finiscono col provocare un fastidioso "effetto alone", specie durante i replay e le animazioni introduttive. È perciò difficile prevedere le tempistiche richieste per la chiusura di questi bug con una patch che migliori l'ottimizzazione e le prestanzioni del simulatore calcistico sulla "console nextgen economica" di Microsoft. Fateci sapere con un commento se anche voi state riscontrando dei problemi giocando a FIFA 22 su Xbox Series S o su altre piattaforme.