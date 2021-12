FIFA 22 guida le classifiche italiane di fine novembre 2021

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate le classifiche di vendita italiane relative all'ultima settimana del mese di novembre 2021, le quali vedono FIFA 22 dominare la prima posizione.

Ecco di seguito le classifiche di vendita console (la quale coincide con quella aggregata) e PC:

Top 10 console

FIFA 22 (Electronic Arts) - PS4 Pokémon Diamante Lucente (Nintendo) - Switch Just Dance 2022 (Ubisoft) - Switch Pokémon Perla Splendente (Nintendo) - Switch FIFA 22 (Electronic Arts) - Switch Farming Simulator 22 (Giants Software) - PS4 The Last of Us Parte 2 (Sony) - PS4 Animal Crossing: New horizons (Nintendo) - Switch Grand Theft Auto V (Rockstar Games) - PS4 Minecraft: Nintendo Switch Edition (Mojang) - Switch

Top 10 PC

Farming Simulator 22 (Giants Software) Football Manager 2022 (Sega) Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) Dark Souls Remastered (Bandai Namco Entertainment) Football Manager 2021 (Sega) Jump Force (Bandai Namco Entertainment) The Sims 4 (Electronic Arts) Grand Theft Auto V (Rockstar Games) Need For Speed: Heat (Electronic Arts) F1 2021 (Electronic Arts)

Va precisato che alcuni dei prodotti in classifica non includono le vendite digitali ed è probabile quindi che, nel caso in cui dovessero essere considerate anche le copie vendute sugli store digitali, la classifica potrebbe presentare qualche piccola differenza.

