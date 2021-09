FIFA 22 guida: come fare le esultanze, ecco tutti i comandi

Volete dimostrare la vostra gioia dopo aver segnato? Che giochiate da soli, con amici o su FUT (a riguardo, ecco alcuni trucchi per creare la miglior squadra FUT iniziale in FIFA 22), celebrare un gol non è mai sbagliato. Abbiamo elencato tutte le Esultanze di FIFA 22, affiancate dalle giuste combinazioni per eseguirle.

Nuove esultanze FIFA 22

Giustiziere del mondo – mantieni R1 + premi 2 volte Quadrato (Playstation) / mantieni RT + premi 2 volte Y (Xbox)

Sorseggia il Tè - mantieni R2 + muovi R3 verso sinistra, poi verso destra (Playstation) / mantieni LT + muovi R verso sinistra, poi verso destra (Xbox)

Vecchietto – mantieni L2 + premi R3 (Playstation) / mantieni LT + premi R (Xbox)

Occhialini – mantieni R2 + muovi R3 in alto, poi in basso (Playstation) / mantieni RT + muovi R in alto, poi in basso (Xbox)

Ballo 3 - mantieni R2 + muovi R3 verso destra, poi verso sinistra (Playstation) / mantieni RT + muovi R verso destra, poi verso sinistra (Xbox)

Scatta una foto – mantieni R2 + premi Quadrato (Playstation) / mantieni RT + premi X (Xbox)

Dammi il dieci – mantieni L1 + muovi R3 a destra due volte (Playstation) / mantieni LB + muovi R a destra due volte (Xbox)

Esultanze Base

Esultanza caratteristica del giocatore – premi Quadrato (Playstation) / premi X (Xbox)

Esultanza casuale – premi Cerchio (Playstation) / premi B (Xbox)

Annulla esultanza – premi L1+R1 (Playstation) / premi LB+RB (Xbox)

Mosse in corsa - Selezione 1

Ciucciotto – mantieni Quadrato (Playstation) / mantieni X (Xbox)

Braccia distese - premi Quadrato e poi mantieni Quadrato (Playstation) / premi X e poi mantieni X (Xbox)

Mamma mia – premi Triangolo e poi mantieni Triangolo (Playstation) / premi Y e poi mantieni Y (Xbox)

Aeroplano – mantieni R3 (Playstation) / mantieni R3 (Xbox)

Mosse in corsa - Selezione 2

Indica il cielo – mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / mantieni R verso l’alto (Xbox)

Telefono – mantieni R3 verso il basso (Playstation) / mantieni R verso il basso (Xbox)

Mani al cielo – muovi R3 verso destra, poi mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / muovi R verso destra, poi mantieni R verso sinistra (Xbox)

Andiamo! - muovi R3 verso sinistra, poi mantieni R3 verso destra (Playstation) / muovi R verso sinistra, poi mantieni R verso destra (Xbox)

Mosse in corsa - Selezione 3

Baci – muovi R3 verso il basso, poi mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / muovi R verso il basso, poi mantieni R verso l’alto (Xbox)

Braccia rotanti – muovi R3 verso l’alto, poi mantieni R3 verso il basso (Playstation) / muovi R verso l’alto, poi mantieni R verso il basso (Xbox)

Uccello in volo – muovi R3 verso destra, poi mantieni R3 verso destra (Playstation) / muovi R verso destra, poi mantieni R verso destra (Xbox)

Mani sulla testa – muovi R3 verso sinistra, poi mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / muovi R verso sinistra, poi mantieni R verso sinistra (Xbox)

Simbolo del cuore – muovi R3 verso il basso, poi mantieni R3 verso il basso (Playstation) / muovi R verso il basso, poi mantieni R verso il basso (Xbox)

Braccia al cielo – muovi R3 verso l’alto, poi mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / muovi R verso l’alto, poi mantieni R verso l’alto (Xbox)

Mulinello – ruota R3 in senso orario (Playstation) - ruota R in senso orario (Xbox)

Mosse finali - Selezione 1

Forbici – mantieni L1 e premi Quadrato (Playstation) / mantieni LB e premi X (Xbox)

Sfida – mantieni L2 e premi 2 volte Quadrato (Playstation) / mantieni LT e premi 2 volte X (Xbox)

Salto Rana (offline) - mantieni L2 + ruota R3 in senso antiorario (Playstation) / mantieni LT + ruota R in senso antiorario (Xbox)

Un occhio – mantieni L2 + premi R3 (Playstation) / mantieni LT + premi R (Xbox)

Spavalda – mantieni R1 + premi 2 volte Cerchio (Playstation) / mantieni RB + premi 2 volte B (Xbox)

Entusiasmante – mantieni R2 + mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / mantieni RT + mantieni R verso l’alto (Xbox)

Piccione – premi R1 + premi R3 (Playstation) / mantieni RB + premi R (Xbox)

Mosse finali - Selezione 2

Mossa finale caratteristica – premi X (Playstation) / premi A (Xbox)

X – mantieni L1 + muovi R3 verso il basso 2 volte (Playstation) / mantieni LB + muovi R verso il basso 2 volte (Xbox)

Rotazione a terra – mantieni L1 + ruota R3 in senso antiorario (Playstation) / mantieni LB + ruota R in senso antiorario (Xbox)

Cade! - mantieni L2 + premio Cerchio (Playstation) / mantieni LT + premi B (Xbox)

Cellulare – mantieni L2 + premi Quadrato (Playstation) / mantieni LT + premi X (Xbox)

Ipnosi – mantieni L2 + premi Triangolo (Playstation) / mantieni LT + premi Y (Xbox)

Mostra rispetto – mantieni L1 + premi 2 volte Cerchio (Playstation) / mantieni LB + premi 2 volte B (Xbox)

Mescolare – mantieni L2 + premi 2 volte Triangolo (Playstation) / mantieni LT + premi 2 volte Y (Xbox)

Indica il cielo – mantieni L1 + premi Cerchio (Playstation) / mantieni LB + premi B (Xbox)

Saluto – mantieni R1 + premi Triangolo (Playstation) / mantieni RB + premi Y (Xbox)

Mosse finali - Selezione 3

Manichino – mantieni L2 + mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / mantieni LT + mantieni R verso l’alto (Xbox)

Più forte! - mantieni L2 + mantieni R3 verso destra (Playstation) / mantieni LT + mantieni R verso destra (Xbox)

Cuore – mantieni L2 + mantieni R3 verso il basso (Playstation) / mantieni LT + mantieni R verso il basso (Xbox)

Peso morto – mantieni L2 + mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / mantieni LT + mantieni R verso sinistra (Xbox)

Flauto – mantieni L2 + muovi R3 verso l’alto, poi verso il basso (Playstation) / mantieni LT + muovi R verso l’alto, poi verso il basso (Xbox)

Scorpione – mantieni L2 + muovi R3 verso sinistra, poi verso destra (Playstation) / mantieni LT + muovi R verso sinistra, poi verso destra (Xbox)

Foto di gruppo – mantieni L2 + muovi R3 2 volte verso il basso (Playstation) / mantieni LT + muovi R 2 volte verso il basso (Xbox)

Scivolata sulle ginocchia sbagliata – mantieni L2 + muovi R3 verso sinistra 2 volte (Playstation) / mantieni LT + muovi R verso sinistra 2 volte (Xbox)

Maschera – mantieni L1 + muovi R3 verso l’alto 2 volte (Playstation) / mantieni LB + muovi R verso l’alto 2 volte (Xbox)

Breakdance – mantieni R1 + muovi R3 verso destra 2 volte (Playstation) / mantieni RB + muovi R verso destra 2 volte (Xbox)

Sulla cresta dell’onda - mantieni L1 + premi Triangolo (Playstation) / mantieni LB + premi Y (Xbox)

Mosse finali - Selezione 4

Relax – mantieni R2 + mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / mantieni RT + mantieni R verso sinistra (Xbox)

Verme al contrario – mantieni R1 + ruota R3 in senso antiorario (Playstation) / mantieni RB + ruota R in senso antiorario (Xbox)

Salto all’indietro senza controllo – mantieni R2 + ruota R3 in senso orario (Playstation) / mantieni RT + ruota R in senso orario (Xbox)

Verticale sulle mani – mantieni R2 + ruota R3 in sento antiorario (Playstation) / mantieni RT + ruota R in senso antiorario (Xbox)

Salta e indica – mantieni R2 + muovi R3 verso il basso 2 volte (Playstation) / mantieni RT + muovi R verso il basso 2 volte (Xbox)

Scivola e trascinati sulle ginocchia – mantieni L1 + muovi R3 verso il basso, poi verso l’alto (Playstation) / mantieni LB + muovi R verso il basso, poi verso l’alto (Xbox)

K.O - mantieni L1 + premi due volte Quadrato (Playstation) / mantieni LB + premi due volte X (Xbox)

Segno anche qui – mantieni R1 + premi Cerchio (Playstation) / mantieni RB + premi B (Xbox)

Surf e fletti i muscoli – mantieni L2 + muovi R3 verso il basso, poi verso l’alto (Playstation) / mantieni LT + muovi R verso il basso, poi verso l’alto (Xbox)

Mostra l’orgoglio - mantieni R1 + mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / mantieni RB + mantieni R verso sinistra (Xbox)

Fratellino – mantieni L2 + premi 2 volte Cerchio (Playstation) / mantieni LT + premi 2 volte B (Xbox)

Mosse finali - Selezione 5

Bacia il terreno – mantieni R2 + mantieni R3 verso destra (Playstation) / mantieni RT + mantieni R verso destra (Xbox)

Incredulità - mantieni R2 + mantieni R3 verso il basso (Playstation) / mantieni RT + mantieni R verso il basso (Xbox)

Salti all’indietro - mantieni R2 + premi 2 volte Quadrato (Playstation) / mantieni RT + premi 2 volte X (Xbox)

Pace – mantieni R1 + premi 2 volte Quadrato (Playstation) / mantieni RB + premi 2 volte X (Xbox)

Ondeggia (offline) - mantieni L2 + ruota R3 in senso orario (Playstation) / mantieni LT + ruota R in senso orario (Xbox)

Golf – mantieni R1 + muovi R3 verso sinistra, poi verso destra (Playstation) / mantieni RB + muovi R verso sinistra, poi verso destra (Xbox)

Matador – mantieni R2 + muovi R3 verso il basso, poi verso l’alto (Playstation) / mantieni RT + muovi R verso il basso, poi verso l’alto (Xbox)

Flessioni – mantieni R1 + ruota R3 verso destra, poi verso sinistra (Playstation) / mantieni RB + ruota R verso destra, poi verso sinistra (Xbox)

Il verme – mantieni R1 + ruota R3 in senso orario (Playstation) / mantieni RB + ruota R in senso orario (Xbox)

Danza – mantieni R1 + muovi R3 verso il basso 2 volte (Playstation) / mantieni RB + muovi R verso il basso 2 volte (Xbox)

Mosse finali - Selezione 6

Piroetta e caduta – mantieni R2 + muovi R3 verso l’alto 2 volte (Playstation) / mantieni RT + muovi R verso l’alto 2 volte (Xbox)

Balletto e piroetta – mantieni R2 + muovi R3 verso destra 2 volte (Playstation) / mantieni RT + muovi R verso destra 2 volte (Xbox)

Foto – mantieni R2 + premi Quadrato (Playstation) / mantieni RT + premi X (Xbox)

Ninna nanna – mantieni R2 + premi Triangolo (Playstation) / mantieni RT + premi Y (Xbox)

Bacia l’anello - mantieni R2 + premi 2 volte Triangolo (Playstation) / mantieni RT + premi 2 volte Y (Xbox)

Tuffo volante – mantieni R1 + mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / mantieni RB + mantieni R verso l’alto (Xbox)

Karate – mantieni R1 + mantieni R3 verso destra (Playstation) / mantieni RB + mantieni R verso destra (Xbox)

Salto e calci – mantieni R1 + mantieni R3 verso il basso (Playstation) / mantieni RB + mantieni R verso il basso (Xbox)

Maori – mantieni L1 + mantieni R3 verso destra (Playstation) / mantieni LB + mantieni R verso destra (Xbox)

Poppante – mantieni L1 + mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / mantieni LB + mantieni R verso sinistra (Xbox)

Mosse finali - Selezione 7

Cammina come me – mantieni L1 + mantieni R3 verso sinistra, poi verso destra (Playstation) / mantieni LB + mantieni R verso sinistra, poi verso destra (Xbox)

Al galoppo – mantieni L1 + premi R3 (Playstation) / mantieni LB + premi R (Xbox)

Calma (offline) - mantieni L1 + premi 2 volte Triangolo (Playstation) / mantieni LB + premi 2 volte Y (Xbox)

Telefonata – mantieni L1 + mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / mantieni LB + mantieni R verso l’alto (Xbox)

Moto – mantieni L1 + mantiene R3 verso il basso (Playstation) / mantieni LB + mantieni R verso il basso (Xbox)

Bella lì! - mantieni L1 + muovi R3 verso l’alto, poi verso il basso (Playstation) / mantieni LB + muovi R verso l’alto, poi verso il basso (Xbox)

Muevelo – mantieni L1 + muovi R3 verso destra, poi verso sinistra (Playstation) / mantieni LB + muovi R verso destra, poi verso sinistra (Xbox)

Se invece volete conoscere i giocatori più efficienti dello sportivo EA, scoprite chi sono i mille calciatori più forti di FIFA 22. E non dimenticate di consultare la nostra guida alle mosse abilità di FIFA 22.